EN DIRECT / Ligue 2 : Sochaux pour se rapprocher du maintien face au Red Star

Sochaux doit absolument battre le dernier de la classe pour faire un pas de plus vers son maintien en Ligue 2

Sochaux, France

La lutte n'est pas terminée pour le FC Sochaux-Montbéliard. Le FCSM s'est certes magnifiquement relancé dans sa quête du maintien en l'emportant vendredi dernier sur le terrain du Gazélec Ajaccio mais rien n'est encore fait mathématiquement. Les jaune et bleu sont ressortis de la zone rouge mais leur place de 17ème avec un seul point d'avance sur l'AC Ajaccio, le nouveau 18ème et barragiste, ne tient qu'à un fil. Interdiction donc pour les Sochaliens de s'arrêter en si bon chemin. Ils doivent tout faire rester maîtres de leur destin, et ça passe par une victoire face au Red Star ce vendredi 3 mai 2019 au stade Bonal pour le compte de la 36ème journée de Ligue 2.

Toute démobilisation est à bannir pour les hommes d'Omar Daf qui peuvent en cas de succès face aux Audoniens, derniers et quasi-condamnés à la redescente en National, faire un grand pas vers le maintien. Si dans le même temps, ses concurrents directs s'inclinent, le FCSM ne serait plus très loin de décrocher la lune à 2 journées de la fin du championnat.

Sochaux-Red Star, c'est ce vendredi à 20h au stade Bonal, et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Une rencontre à laquelle doit assister Frédéric Dong Bo, le nouveau patron de Tech Pro.

FCSM : Frédéric Dong Bo sera à Sochaux pour le match du Red Star https://t.co/czJrVVpbhn — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) May 3, 2019

Les résultats de la journée de championnat

Le classement de Ligue 2