EN DIRECT / Ligue 2 : Sochaux pour un exploit à Metz

Le FC Sochaux-Montbéliard est dans la peau de l'outsider ce soir à Metz pour la dernière affiche de la 28ème journée de Ligue 2. Sur le terrain du leader, le FCSM, 18è et barragiste, espère déjà rivaliser et prendre au moins un point. Rendez-vous à 20h30 en direct sur France Bleu Belfort-Montbéliard

Sochaux, France

Ç'est un sacré défi que relève ce lundi 11 mars 2019 le FC Sochaux-Montbéliard pour clore la 28è journée de Ligue 2 de football. Le FCSM, 18è et barragiste, affronte le FC Metz chez lui, des Lorrains, leaders incontestés du championnat. Les Mosellans veulent profiter des défaites de Brest et Lorient pour prendre le large en tête du classement et faire un pas de géant vers la montée en Ligue 1.

Le contraste avec Sochaux est saisissant. Le FCSM est lui en grande difficulté avec 3 défaites d'affilée dont la dernière à Bonal contre Nancy 4-0 qui fait mal, très mal. Dur donc d'imaginer les jaune et bleu faire un résultat ce soir en Moselle. Mais Omar Daf, l'entraîneur sochalien lui reste positif "On doit en faire plus, dans tout ce que l'on fait. Je reste confiant, je sais qu'il reste 11 matches et que tout est encore possible"

"Il reste 11 finales" - Franck Etoundi, attaquant sochalien

Pour Franck Etoundi, l'attaquant camerounais du FCSM "il reste 11 finales pour le maintien. On va se donner à fond. Et surtout être plus généreux dans tout ce que l'on fait. On doit compenser nos manques par un engagement de tous les instants" conclut l'une des recrues hivernales du FCSM.

4 mois sans marquer en déplacement

Pour espérer réaliser un coup à Metz ce soir, Sochaux doit déjà se rassurer défensivement après la débâcle face à Nancy. Mais pour contenir les assauts de la 2è meilleure attaque de Ligue 2, le FCSM va innover en défense centrale avec vraisemblablement une charnière inédite et très jeune (Moltenis et Ruis, 19,5 ans de moyenne d'âge) pour pallier les absences de Lacroix et Paez (blessés) et Verdon suspendu. Les jaune et bleu vont aussi devoir enfin trouver le chemin des filets. La pire attaque de ce championnat (17 buts seulement en 27 matches) doit se réveiller, notamment en déplacement où le FCSM n'a plus marqué depuis 4 mois (le 9 novembre et une défaite au Havre 3-2).

👥 Pour affronter le @FCMetz ce lundi à 20h45, Omar Daf a rappelé Boris #Moltenis et @glaentzlin.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens retenus pour #FCMFCSM ⤵️https://t.co/3zLoJp6yhg — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) March 10, 2019

