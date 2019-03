EN DIRECT / Ligue 2 : Sochaux repart en mission à Niort

Sochaux entame ce vendredi soir à Niort la dernière ligne droite de sa course au maintien. Dans un climat extra-sportif toujours aussi pesant, la priorité doit revenir au terrain et à la quête de points. Le match est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Sochaux et Niort sont les deux plus mauvaises équipes de Ligue 2 en 2019

Sochaux, France

Sochaux repart en mission. Après une trêve de 15 jours, et à l'occasion de la 30ème journée, le FCSM retrouve ce vendredi soir le championnat à Niort. Pour les jaune et bleu, l'objectif reste le même, celui de maintenir le club en Ligue 2 en fin de saison. Il reste 9 matches, assez donc pour sortir de la zone de relégation. Les Sochaliens, 18èmes, doivent pour cela être enfin performants dans cette dernière ligne droite. Sans succès depuis début février, le droit à l'erreur n'est plus réellement permis pour les hommes d'Omar Daf qui affrontent une équipe niortaise, certes 11ème, mais elle aussi en pleine dérive en 2019. Le dernier succès des Chamois remonte au mois de décembre face à Valenciennes (soit une série de 12 matches en cours). Sochaux et Niort sont d'ailleurs les deux plus mauvaises formations de l'année (le FCSM est avant-dernier de la phase retour avec 7 points seulement, Niort fait pire avec 5 unités uniquement).

"Ma priorité, c'est le terrain" -Omar Daf, entraîneur de Sochaux

Après les derniers rebondissements extra-sportifs d'un éventuel rachat du club, le terrain doit absolument reprendre ses droits pour le coach sochalien : "Ma priorité, c'est le terrain, que mes joueurs soient toujours investis à 100%. C'est à moi et mon staff de désamorcer tout ça. C'est déjà assez compliqué de faire des résultats sur le terrain dans ce championnat, donc clairement on n'a pas besoin de ça ! Et tout ce qui se passe en dehors, l'extra-sportif, il faut qu'on le laisse de côté, parce que ça ne nous apporte rien de bon. On a besoin d'ondes positives" conclut Omar Daf.

Pour l'heure, l'état d'urgence est purement sportif. Ne surtout pas l'oublier. L'avenir du club on le sait reste toujours aussi flou, mais une chose est sûre, il doit rester en Ligue 2 sportivement. C'est la priorité des priorités pour éviter un accident industriel inévitable en cas de descente en National. Sochaux se lance donc dans un sprint final. Il suit certes un parcours de relégable. A lui de se battre comme jamais, pour qu'à la fin ce ne soit pas celui d'un relégué.

Pour ce déplacement à Niort, le FCSM sera privé de Lucien Agoumé que la FFF n'a pas souhaité libéré de ses obligations avec l'équipe de France des U17 et ce malgré la demande du staff sochalien. Autre absence de marque, celle de Rafa Navarro, suspendu.

👥 Pour affronter les @ChamoisNiortais ce vendredi à 20h, Omar Daf a effectué 6 changements dans son groupe.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens retenus pour #CNFCFCSM ⤵️https://t.co/aQnfBQJxuC — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) March 28, 2019

🌡️🧮 C'est un duel entre équipes à la recherche d'un succès qui va opposer les @ChamoisNiortais et le FCSM lors de la 30e journée de @DominosLigue2, ce vendredi à 20h. #CNFCFCSM#statspic.twitter.com/lsvLr8C0Nh — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) March 28, 2019

