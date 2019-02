EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux se déplace à Orléans

Sochaux joue à Orléans ce vendredi soir pour la 26e journée de Ligue 2. Les Lionceaux n'ont plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 19 octobre à Troyes.

Sochaux (17e) se déplace à Orléans (11e) ce vendredi soir. Le FCSM doit grappiller des points pour éviter la zone rouge et remonter la pente après la défaite cuisante contre Lens dimanche dernier. Les jaune et bleu ont besoin de points avant de recevoir un grand rival de l'Est, Nancy, à Bonal, vendredi 1er mars. Nancy qui est 19e au classement, cinq points derrière.

Pas de victoire à l'extérieur depuis le 19 octobre

Problème : les Lionceaux n'ont plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 19 octobre, à Troyes.

Orléans-Sochaux, un match à vivre en direct sur France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon dès 19h45 (coup d'envoi à 20h).

👥 Pour affronter l'@US_Orleans ce vendredi à 20h, Omar Daf peut compter sur le retour de suspension d'Elisha Owusu et a rappelé @glaentzlin.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens pour #USOFCSM ⤵️https://t.co/JRs9gRCveN — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) February 21, 2019

À noter ce soir un absent majeur sur la pelouse : l'attaquant Cyrille Bayala, qui souffre d'une contracture. Dans les rangs d'Orléans, il y aura 6 ou 7 absents.

