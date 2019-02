EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux veut confirmer son renouveau à Béziers

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 8 février 2019 sur le terrain de Béziers à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Le FCSM se doit de distancer un concurrent direct au maintien. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard dès 19h45

Le FC Sochaux-Montbéliard est dans l'Hérault ce vendredi soir. Sur le terrain du stade de la Méditerranée pour y défier l'AS Béziers à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Affiche pas très clinquante il est vrai et pourtant, c'est certainement un tournant dans la saison du FCSM. Dans leur quête du maintien, les jaune et bleu, 16èmes, peuvent distancer peut-être pour de bon les Biterrois, 18èmes, en les mettant à 8 points en cas de succès. Surtout que Béziers n'a jamais gagné chez lui cette saison et reste même sur 9 matches sans victoire (3 mois jour pour jour).

Avec Sissoko et Rocchia dans le groupe

Après leur première victoire de l'année face à Clermont vendredi dernier à Bonal (2-1), les Francs-comtois entendent bien confirmer leur renouveau à Béziers et en finir avec plus de 3 mois sans gagner à l'extérieur (dernière victoire en déplacement à Troyes le 26 octobre 2018 (2-1)).

Pour ce déplacement à Béziers, les dernières recrues décisives face à Clermont sont dans le groupe que rejoignent pour la première fois deux autres renforts du mercato d'hiver, Momo Sissoko et Christopher Rocchia (dans un groupe élargi à 20 joueurs). Manque à l'appel, toujours blessé, le défenseur espagnol Rafa Paez.

👥 Pour affronter l'@ASBeziersFoot ce vendredi à 20h, Omar Daf a retenu pour la première fois @ChristoRocchia et @sissokomomo.

📋 Retrouvez les 20 joueurs sochaliens pour #ASBFCSM ⤵️https://t.co/h6X71ZPJcR — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) February 7, 2019

