EN DIRECT / Ligue 2 : Sochaux veut faire tomber le Paris FC

Sochaux va mieux, son redressement est en cours, mais il est encore trop tôt pour parler de rétablissement définitif. Le FCSM doit encore cravacher pour rester en dehors de la zone de relégation qu'il a réussi à quitter en s'imposant à Niort. Son salut en Ligue 2 passe par la poursuite de sa série positive (2 nuls + 1 victoire) face au Paris FC ce vendredi soir au stade Bonal à l'occasion de la 31ème journée de championnat. Les jaune et bleu, 17èmes, vont devoir sortir le grand jeu pour faire tomber le Paris FC, 3ème, coaché par l'ex-joueur et entraîneur sochalien Mecha Bazdarevic. Rien d'évident qui plus est dans le contexte extra-sportif toujours aussi incertain après l'annonce cette semaine de la démission de Wing Sang Li de la présidence de Tech Pro, le groupe propriétaire du FCSM.

"On reste dans notre bulle" - Sofiane Daham, milieu de terrain du FCSM

Pour l'équipe et son entraîneur Omar Daf, dans un tel climat, il est forcément compliqué de se concentrer sur le terrain. Même s'ils y sont habitués "Chaque semaine, c'est la même chose, on ne parle que de la situation extra-sportive, et ce n'est pas l'idéal pour préparer les matches. Mais on y est habitués désormais. On fait avec et notre mission reste la même, sauver le club sur le terrain". Même son de cloche chez les joueurs sochaliens "On est dans notre bulle" souffle Sofiane Daham "Le coach nous protège de tout ce qui se dit en dehors, on reste "focus" sur le jeu et gagner des matches" conclut le milieu de terrain du FCSM

Face au Paris FC, meilleure défense de ce championnat (16 buts encaissés seulement en 30 rencontres) et invaincu depuis 4 matches, Sochaux s'attaque à un gros morceau. Mais pour se sauver, le FCSM doit aussi vaincre les plus forts. Le public de Bonal, sevré de succès depuis début février, n'attend d'ailleurs que ça. Histoire de zapper, le temps d'un soir, ce feuilleton à rallonge tragico-comique autour de son drôle d'actionnaire plus impopulaire que jamais.

FCSM-Paris FC, c'est à vivre dès 19h45 en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard

🌡️🧮 Les Sochaliens reçoivent ce vendredi un @ParisFC en forme et actuel troisième de @DominosLigue2. Il y aura fort à faire pour les Jaune et Bleu face à la meilleure défense du championnat. #FCSMPFC#stats

🎟️ Achetez vos billets pour le match :

▶️ https://t.co/7Pex16gFVRpic.twitter.com/7i03KeFYxs — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 4, 2019

👥 Pour affronter le @ParisFC ce vendredi à 20h, Omar Daf enregistre les retours de Lucien Agoumé et @RafaNavarro.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens retenus pour #FCSMPFC ⤵️https://t.co/XGXY9amVGh — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 4, 2019

