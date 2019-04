EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux veut mettre la cerise sur le gâteau !

Sochaux ne veut pas rater le rendez-vous avec son histoire ce vendredi soir au stade Bonal. Pour les célébrations de ses 90 ans, le FCSM compte battre Le Havre pour ne pas gâcher la fête et faire un pas de plus vers le maintien en Ligue 2.

Sochaux, France

Soir de fête au stade Bonal . Sochaux accueille Le Havre pour le compte de la 32ème journée de Ligue 2. Et c'est un match spécial à double titre. Déjà pour que le FCSM, 17ème, se rapproche encore du maintien, son objectif prioritaire en cette fin de saison. Et puis parce qu'une victoire est plus que souhaitée le soir même des célébrations des 90 ans du club

Le club a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement cette anniversaire.

Du côté des joueurs et de l'entraîneur, on reste focalisé sur l'objectif prioritaire, le maintien en Ligue 2. Ce match face au Havre, 9ème, doit permettre aux jaune et bleu de poursuivre leur belle série d'invincibilité (4 matches en cours, 2 matches nuls et 2 victoires d'affilée).

"Faire le job avant tout" - Omar Daf, l'entraîneur du FCSM

L'équipe va tenter de faire abstraction de tout ce contexte festif "Il y a de l'effervescence, de l'engouement, c'est très important. Cette ambiance doit nous aider à nous surpasser ce soir mais cela ne doit pas nous détourner de notre objectif, bien jouer, ne pas sur-jouer, et gagner. On fera la fête après" clame haut et fort, Omar Daf, le coach du FCSM.

👥 Pour affronter le @HAC_Foot ce vendredi à 20h, Omar Daf enregistre les retours de Jean #Ruiz, @ThomasRobinet18 et @ZigiLawrence.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens retenus pour #FCSMHAC ⤵️https://t.co/SLQfIvruCs — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 11, 2019

🎙️ Omar #Daf : "J'aime beaucoup le maillot avec lequel on va jouer demain, avec de très beau noms dessus. Si les supporters peuvent venir en Jaune et Bleu en plus ce serait l’idéal, on aura besoin de toutes les énergies positives !" #FCSMHACpic.twitter.com/P8NWIqWUKm — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) April 11, 2019

