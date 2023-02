EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Amiens - Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les résultats du weekend n'ont pas été favorables à Bordeaux. Sochaux s'est emparé de la deuxième place. Metz et Caen ont gagné et sont revenus sur ses talons. A la pression mathématique du résultat, s'ajoute la pression psychologique pour des Girondins, incapables de gagner deux matches de suite depuis début octobre.

Les joueurs de David Guion sont bien sûr toujours dans les clous mais doivent absolument gagner en régularité. Le match de ce soir sera révélateur face à Amiens, candidat déclaré mais pour l'instant décroché (9ème) sur la route de la Ligue 1. Et qui était venu mi-janvier arracher le nul (1-1) à Bordeaux dans le temps additionnel.

Déplacement compliqué donc suivi de la réception de Saint-Etienne samedi. Deux matches en six jours pour voir si ce Bordeaux a de la moëlle et les moyens de ses ambitions. Six jours pour récupérer la deuxième place avant d'aller défier Sochaux une semaine plus tard pour ce qui sera peut-être une première finale dans sa saison.

Amiens-Bordeaux, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce lundi à partir de 20h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

