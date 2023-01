EN DIRECT - Ligue 2 : suivez avec nous Girondins de Bordeaux - Amiens sur France Bleu Gironde

Les grosses affiches s'enchaînent pour les Girondins de Bordeaux. Ce vendredi soir (20h45), ils reçoivent au Matmut Atlantique Amiens pour le compte de la 19e et dernière journée de la phase aller du championnat de Ligue 2. Après Le Havre (0-1), Sochaux (2-1) et Caen (2-2), c'est un nouveau test pour les Marine et Blanc face à un autre prétendant à la montée. Les Picards pointent à la quatrième place à 4 points des Girondins. En cas de victoire, les Bordelais réaliseraient un joli coup au classement.

L'aspect physique sera déterminant pour ce troisième match en six jours, et seulement trois jours après le déplacement à Caen. Pour cette rencontre, David Guion devra se passer de Clément Michelin, suspendu automatique après son carton rouge en Normandie.

