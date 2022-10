EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Bastia - Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Depuis samedi soir, les Girondins ne sont plus leaders de la Ligue 2, dépassés au goal average par Le Havre et Sochaux. Pour reprendre leur bien, ils ont besoin d'un nul ce lundi à Bastia. Mais une nouvelle victoire, après les succès remportés face à Dijon, Laval et Metz, leur permettrait de créer un premier petit écart avec la concurrence.

Mais ce ne sera pas simple car Bordeaux est très attendu en Corse. Le stade Furiani, qui fête son 90ème anniversaire, sera plein avec 14 000 spectateurs dans les tribunes. Et surtout les Bastiais, 10èmes du classement, ont laissé entendre dans leurs propos d'avant-match qu'ils allaient tout faire pour ne pas se laisser marcher sur les pieds.

Bastia-Bordeaux, c'est à vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec les commentaires de Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

