EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Bordeaux-Guingamp sur France Bleu Gironde

Auteurs d'un début de saison réussi, les Girondins de Bordeaux reçoivent ce samedi des Guingampais, outsiders dans la course à la montée, en ouverture de la 5ème journée. Match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde à partir de 14h30.

Gaëtan Poussin n'a pas encore pris le moindre but cette saison.

Huit points et une 3ème place au classement. Le relégué girondin, malgré tous ses soucis extra sportifs de l'été, réalise une bonne entame. Cinq jours après avoir tenu le nul (0-0) à Grenoble, il retrouve le Matmut Atlantique et affronte un habitué du championnat.

Un premier vrai test face à une équipe, seulement classée 7ème, mais qui fait partie des candidats à la montée et qui arrive revancharde après avoir pris une claque (4-1) à Caen le weekend dernier.

Toujours privée de ses recrues, l'équipe bordelaise va tenter d'enchaîner et bien débuter une série de trois matches (Guingamp, Quevilly Rouen Métropole, Paris FC) en huit jours. Série qui en dira plus sur son potentiel et les ambitions qu'elle peut avoir dans ce championnat.

Bordeaux-Guingamp, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro ce samedi dès 14h30.