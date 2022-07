EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Bordeaux-Valenciennes, le premier match de la saison des Girondins

Ils y seront bien ! Après des semaines d'incertitude, les Girondins de Bordeaux disputeront bien cette saison le championnat de Ligue 2 après leur relégation sportive en mai dernier. Ce samedi (19h), les Marine et Blanc reçoivent Valenciennes pour la première journée de championnat au Matmut Atlantique. Une rencontre qui se joue à guichets fermés dans la nouvelle configuration de l'enceinte bordelaise (22.000 spectateurs). David Guion, l'entraîneur des Girondins, devra se passer de nombreux joueurs en raison du contexte général autour du club. Les recrues, Barbet et Nsimba, ne pourront par exemple pas être alignées. On retrouvera sur la pelouse de nombreux jeunes joueurs issus du centre de formation. Gaëtan Poussin devrait être le capitaine du jour. Malgré cela, l'objectif de lancer la saison du bon pied et de s'éviter un faux départ sur le plan sportif.