EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Caen-Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins abordent une semaine importante dans la course à la montée.

Bordeaux boucle cette semaine la phase aller du championnat. Toujours dans les temps de la montée malgré leur défaite chez le leader havrais fin décembre, les joueurs de David Guion affrontent coup sur coup deux prétendants , Caen et Amiens.

Ils ont rebondi face à Sochaux et ont montré de belles choses malgré l'élimination (2-1) face à Rennes en coupe de France le weekend dernier.

Un élan qu'il faudra conserver ce mardi à Caen, 7ème du classement, et qui était au repos après avoir été éliminé de la coupe sur tapis vert. Même si le staff a fait souffler certains cadres (Barbet, Nsimba, Ignatenko, Bakwa), la fraîcheur sera une donnée importante. En cas de victoire, les Bordelais relègueraient les Normands à dix longueurs. Et pourraient aussi profiter du duel au sommet entre Le Havre et Sochaux.

Caen-Bordeaux, match à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

