EN DIRECT – Ligue 2 : suivez Châteauroux-Lens sur France Bleu Nord

Cette fois c'est la bonne ? Comme le week-end dernier, Lens peut faire un bon coup au classement. Il s'agira de ne pas rater le coche. En cas de succès ce lundi soir à Châteauroux (16e au classement) en clôture de la 25e journée de Ligue 2, le Racing reviendrait à un petit point du leader Lorient. Les Sang et Or n'ont pour l'instant gagné qu'un seul match en 2020 (une victoire pour 4 nuls). Pour ce match, Philippe Montanier devra composer sans Jonathan Gradit et Manuel Perez. Coup d'envoi à 20h45 en direct sur France Bleu Nord.

Le direct