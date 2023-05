EN DIRECT - Ligue 2 : suivez DFCO - Paris FC, le match du maintien pour les "Rouges"

"Je suis impatient, si on est craintif, peureux, on n'est pas impatient. J'ai envie d'y être, les joueurs aussi". L'entraîneur du DFCO, Pascal Dupraz, trépigne au moment de recevoir le Paris FC, vendredi 26 mai 2023, pour la dernière à domicile, ce match qui doit être le point d'orgue de la mission maintien. Et que dire des supporters, alors que le Stade Gaston-Gérard sera plein de près de 15.000 personnes ?! La soirée s'annonce exceptionnelle, riche en émotions et avec un suspense intenable. Le meilleur endroit pour la vivre : sur France Bleu Bourgogne, en direct de 20h à minuit, pour vous faire vivre l'évènement au plus près du terrain.

Une soirée de folie (on l'espère) à vivre sur France Bleu Bourgogne

Commentaires : Adrien Beria et Romain Philippoteaux (ancien joueur du DFCO) à Gaston-Gérard, Clément Lebas et Anna Brelaud (ALC Longvic). Rdv dès 20h pour l'avant-match.

