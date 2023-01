EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Dijon - Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Les Girondins sont toujours dans les temps d'une remontée en Ligue 1. Mais depuis la fin de l'année, ils marquent un peu le pas. Six points en six journées. Le leader havrais a pris le large et surtout les concurrents (Metz, Sochaux, Grenoble, Amiens, Caen) sont revenus sur leurs talons.

Avant d'accueillir Le Havre ce mardi pour le choc de la 21ème journée, Bordeaux serait donc bien inspiré de ramener trois points de son déplacement à Dijon.

Les Bourguignons vivent en effet une saison très décevante. Ils pointent à la 16ème place, deux points seulement devant Rodez le premier relégable. Autant dire qu'ils ont intérêt à inverser rapidement leur spirale négative.

