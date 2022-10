Ligue 2 : les Girondins confortent leur place de leader après leur laborieuse victoire contre Annecy (1-0)

Service minimum ! Mais vraiment minimum pour les Girondins de Bordeaux contre Annecy lors de la 13e journée de Ligue 2. Ils s'imposent par le plus petit des scores, 1 à 0, face aux Savoyards grâce à une réalisation de Dilane Bakwa à la 22e minute de jeu. Mais pour le reste que fut laborieux pour les Marine et Blanc à l'image de ces dernières semaines. Ce succès permet en tout cas aux joueurs de David Guion de conforter leur place de leader avec désormais trois points d'avance sur Sochaux et avant Le Havre-Metz, lundi.

ⓘ Publicité

À lire aussi Ligue 2 : Un petit Bordeaux reprend la tête du championnat après son nul à Bastia (1-1)

Un peu de suffisance

Mais pour savourer cette bonne opération au niveau du classement, il a fallu attendre la 96e minute de jeu et le coup de sifflet final pour Faouzi Benchabane, l'arbitre de la rencontre. Une nouvelle fois, comme face à Dijon, Laval, Metz ou Bastia, les Girondins de Bordeaux n'ont jamais réussi à se mettre à l'abri malgré un adversaire largement à leur portée. "On retient les trois points, le clean-sheet et les regrets de ne pas avoir mis ce deuxième but, lance Yoann Barbet. Cela a suffi sur ce match. On a été très costaud défensivement dans l'ensemble. Mais j'espère qu'on va vite savoir marquer ce deuxième but. On va vraiment devoir progresser là-dessus."

Une nouvelle fois excellent, le capitaine bordelais a vu certains de ses coéquipiers va preuve d'un peu de suffisance lors de ce match. Le déchet technique perdure au niveau offensif ce qui empêche les Bordelais de s'offrir des matchs plus tranquilles. "On fait 25 très bonnes premières minutes, jusqu'au but, et après on retombe dans nos travers, on est un peu moins juste techniquement. On a la possibilité de jouer vers l'avant mais on préfère revenir derrière et on perd des ballons. En début de seconde mi-temps, on dort comme à chaque fois et si on se fait égaliser, c'est pareil", explique très lucidement Yoann Barbet. Cette fois-ci, c'est de nouveau passé car les Bordelais ont de la marge mais attention, ça pourrait très vite coincer à force.

Dilane Bakwa a inscrit le but de la victoire des Girondins face à Annecy © Maxppp - Guillaume Bonnaud

Mais ça gagne, un bon signe

La bonne nouvelle du soir, c'est que malgré cette performance en demi-teinte, les Girondins empoche une nouvelle victoire, la 4e lors des cinq derniers matchs. La série se poursuit et le compteur tourne, surtout que d'autres trébuchent comme Amiens et Sochaux ce samedi. "On voit bien que ce championnat est très difficile donc si on veut continuer à être en haut, il faut continuer à vivre ensemble avec beaucoup d'humilité tout en restant ambitieux car c'est important", rappelle David Guion, le coach des Marine et Blanc. Les petits gestes superflus lors de ce match n'ont pas dû lui échapper.

Mais, il "faut aussi savourer" ces trois points d'avance au classement pour lui. "Les garçons sont depuis la défaite à Saint-Etienne, sur quatre victoires et un nul donc il faut les féliciter. Après moi, mon idée, c'est d'abord de s'occuper de nous et puis de voir ce que l'on fait de bien et ce qu'on doit améliorer", avoue David Guion. Place désormais à la Coupe de France pour les Girondins de Bordeaux avec le derby face aux amateurs du Stade Bordelais le week-end prochain à l'occasion du 7e tour.

loading

loading