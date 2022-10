EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Girondins de Bordeaux - Metz sur France Bleu Gironde

Le 10 avril 2022, Bordeaux battait Metz (3-1) et quittait la dernière place de la Ligue 1. Six mois plus tard, les deux équipes se retrouvent à l'étage en dessous avec la volonté d'y faire le passage le plus bref possible. De l'expérience, des effectifs taillés pour la remontée et deux entraîneurs qui ont de la bouteille. Le Roumain Laszlo Bölöni, arrivé cet été en Lorraine ,et David Guion a été confirmé par ses dirigeants.

ⓘ Publicité

Pour l'instant, le second a pris de l'avance. Vainqueur lundi à Laval (1-2), Bordeaux s'est de nouveau installé dans le fauteuil de leader. Il compte six points d'avance sur le FC Metz qui a retrouvé le chemin de la victoire (1-0) face à Pau samedi dernier, mettant fin à une série de trois rencontres sans succès.

Les Girondins récupèrent Tom Lacoux et Dilane Bakwa, de retour de suspension, pour essayer d'accrocher enfin un gros poisson du championnat après avoir perdu face à Guingamp et Saint-Etienne.

Bordeaux-Metz, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 14h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

loading

loading

loading