EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Girondins de Bordeaux - Pau FC sur France Bleu Gironde

Battus à Nîmes (1-0) et dépossédés de leur place de leader, les Bordelais comptent sur la venue du voisin palois pour réagir et bien terminer le premier bloc du championnat. Match à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 18h30.

Les coéquipiers de Dilane Bakwa doivent se ressaisir. © Maxppp - Maxppp Il y aura bien sûr un 8ème tour de coupe de France à disputer le weekend prochain face à Trélissac avant la coupure due à la coupe du monde mais c'est ce samedi que les Bordelais ont rendez-vous avec eux-mêmes. Une semaine après une prestation indigne d'un candidat à la montée face à Nîmes (1-0) qui a mis fin à une série de cinq matches sans défaite , les joueurs de David Guion retrouvent le Matmut Atlantique avec l'objectif de terminer sur une notre positive la première partie du championnat. Face à eux, une équipe béarnaise qui a connu une début de saison délicat mais qui est en train de remonter la pente. Une série de trois victoires et un nul lui a permis de passer de la 16ème à la 10ème place du classement. Girondins de Bordeaux - Pau FC, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 18h30 avec les commentaires de Clément Carpentier et Arnaud Carré.