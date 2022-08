EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Grenoble - Bordeaux sur France Bleu Gironde

Deux victoires, un nul, aucun but encaissé. Pour l'instant la feuille de route des Bordelais comporte peu de ratures. Ce lundi au stade des Alpes, ils vont essayer de garder leur dynamique face à Grenoble avant un premier vrai test samedi prochain contre Guingamp. Une victoire leur permettrait de rejoindre Caen à la première place.

Malgré l'absence de ses recrues pour cause d'encadrement de la masse salariale par la DNCG, Bordeaux peut s'appuyer sur sa solidité défensive et l'enthousiasme de ses jeunes à l'instar des attaquants Dilane Bakwa et Logan Delaurier-Chaubet, décisifs lors des deux dernières journées.

Mais cette jeunesse manque forcément de maîtrise et le staff se demande combien de temps l'embellie peut durer. D'autant que le calendrier va s'accélérer avec quatre rencontres dans les 13 prochains jours.

Grenoble, lui, réalise un début de saison mitigé et doit réagir après la claque (3-0) reçue à Bastia. Les Isérois ont remporté leur seul match à domicile face à Sochaux sur le score de 1-0.

Grenoble-Bordeaux, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 20h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.