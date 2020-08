EN DIRECT - Ligue 2 : Suivez Grenoble-Toulouse sur France Bleu Occitanie

Le TFC se déplace à Grenoble ce samedi soir pour la deuxième journée de Ligue 2. Les Violets doivent se relancer après une défaite le weekend dernier contre le promu Dunkerque. Suivez le match en direct sur France Bleu Occitanie dès 18h30 et à 19h pour le coup d'envoi.

Le TFC se déplace à Grenoble, au stade des Alpes, pour la deuxième journée de Ligue 2 ce samedi. Et il faut que les Toulousains réagissent, après leur défaite inaugurale le weekend dernier au Stadium face au promu Dunkerque, 1 but à 0. Cette fois, le groupe s'est enrichi, avec Deiver Machado, Vakoun Bayo, tous les deux dans le groupe de ce soir, et la dernière recrue, le britannique Rhys Healey.

Rendez-vous dès 18h30 sur France Bleu Occitanie pour l'avant-match, et le coup d'envoi 30 minutes plus tard à 19 heures.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie