EN DIRECT - Ligue 2 : A Brest, Sochaux veut garder le cap du maintien

Sofiane Daham et les Sochaliens sont les seuls avec Lens et Metz à avoir battu cette saison les Brestois de Gaëtan Charbonnier. (2-0 en août 2018 à Bonal)

Sochaux, France

Cap à l'Ouest pour le FC Sochaux-Montbéliard. C'est la 22ème journée de Ligue 2 ce weekend, et le FCSM se déplace à Brest ce samedi après-midi avec un coup d'envoi à 15h. Les jaune et bleu défient le Stade Brestois dans son stade Francis le Blé. Voilà un duel plus que déséquilibré sur le papier entre les Finistériens, deuxièmes du championnat, et les Sochaliens, 17èmes.

Brest, toutes voiles dehors vers la Ligue 1

Les Ty Zef réalisent une saison proche de la perfection avec le meilleur buteur dans leurs rangs (Gaëtan Charbonnier, 16 buts), la meilleure attaque (37 buts marqués) et la meilleure équipe à domicile avec une seule défaite en ouverture du championnat contre Metz, le leader actuel. Les hommes de Jean-Marc Furlan viennent en plus d'aller battre le Paris FC chez lui (1-0) lundi soir, infligeant la première défaite des Parisiens à domicile. Ca en dit long sur le niveau des Brestois qui ne comptent qu'une seule défaite en championnat sur leurs 17 derniers matches (à Lens le 4 décembre dernier 2-1)

Sochaux doit rester à flot

Mais quel que soit l'adversaire, Sochaux n'a pas le choix et doit rattraper les points perdus à Bonal face à Ajaccio vendredi dernier (0-0) pour rester en dehors de la zone rouge, et reprendre ses distances sur ses poursuivants (Béziers, Nancy (vainqueur d'Auxerre hier soir) et le Red Star), tout en revenant sur ses autres adversaires directs au maintien qui les précèdent (Valenciennes, Châteauroux (victorieux au Red Star hier soir), ou encore les deux clubs ajacciens).

Le FCSM sera privé pour ce déplacement dans le Finistère de son défenseur espagnol Rafa Paez, suspendu, mais pourra compter sur ses dernières recrues, Cyrille Bayala et Hamza Sakhi retenues dans le groupe par Omar Daf. L'entraîneur sochalien s'appuyera encore sur le talent du jeune Lucien Agoumé, courtisé par les plus grands clubs européens, mais pas pressé de décider de son avenir. Le coach sera épaulé par ses deux nouveaux adjoints, Ali Boumnijel pour le secteur de la défense et Stéphane Mangione pour celui de l'attaque.

👥 Alors que @rafapaez4 est suspendu pour affronter le @SB29, Omar Daf a rappelé Boris #Moltenis et retenu Hamza #Sakhi et Cyrille #Bayala, qui sont qualifiés.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens pour #SB29FCSM ⤵️https://t.co/D87Qx6L4Pr — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) January 25, 2019

