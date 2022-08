EN DIRECT - Ligue 2 : suivez la rencontre entre le Stade Lavallois et le FC Metz

Le Stade Lavallois reçoit le FC Metz ce samedi à Le Basser. Les Tango auront fort à faire contre des Lorrains qui descendent de Ligue 1 et qui font partie des favoris du championnat de Ligue 2. Les deux équipes ont pour l'instant un bilan similaire avec deux victoires et une défaite. Un peu plus de 5.000 spectateurs sont attendus dans les tribunes du stade Francis Le Basser. France Bleu Mayenne vous fait vivre en intégralité cette rencontre de Ligue 2 avec Franck Gauteur, Martin Cotta et notre consultant Ulrich Le Pen.

