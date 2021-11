EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le choc Toulouse-Sochaux sur France Bleu Occitanie

Après une semaine de trêve, le TFC reçoit Sochaux ce samedi (15h) en ouverture de la 16e journée de Ligue 2. Un choc entre le leader du championnat et l'un de ses poursuivants, à seulement deux points au classement. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 14h30 !

Plus de 15 000 spectateurs sont attendus ce samedi au Stadium, une affluence jamais vue depuis la relégation en Ligue 2 !

Le TFC n'a plus gagné depuis sa démonstration face à Auxerre (6-0) le 16 octobre dernier. Les Violets enchaînent les matchs nuls et veulent retrouver le goût de la victoire cet après-midi face au FC Sochaux-Montbéliard, lui aussi dans une période de flottement. Les Lionceaux ont perdu à domicile avant la trêve.

Match à vivre sur France Bleu Occitanie

Coup d'envoi de la rencontre à 15h, mais rendez-vous dès 14h30 sur France Bleu Occitanie pour l'avant-match :