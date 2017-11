- EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le derby entre Lorient et Brest

Le FC Lorient et le Stade Brestois ont rendez-vous sur la pelouse du Moustoir ce samedi après-midi pour le compte de la 15e journée de Ligue 2.

C'est un derby, un vrai. Entre deux prétendants à la montée. Lorient et Brest s'affrontent ce samedi devant plus de 13000 personnes. Le Stade Brestois n'a plus gagné à Lorient depuis 44 ans. Les Merlus, eux, sont invaincus à la maison cette saison. Le derby, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Breizh Izel dès 15 heures en cliquant sur le lien ci-dessous.