EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Le Havre - Girondins de Bordeaux en direct sur France Bleu Gironde

Dilane Bakwa et les Girondins reprennent le fil de leur saison ce lundi au Havre.

Eh oui, c'est la reprise . Après ma trêve liée à la coupe du monde au Qatar, le championnat de Ligue 2 reprend ses droits, ce lundi 26 décembre, avec la 16e journée. Deuxièmes, les Girondins de Bordeaux se déplacent au Havre, leader avec quatre points d'avance. Rencontre difficile contre des Ciel et Marine qui n'ont plus perdu depuis le mois d'août. Les Girondins, eux restent sur deux matchs sans victoire en Ligue 2, avec une défaite à Nîmes (1-0) et un match nul contre Pau (1-1) Dans une semaine importante, avec aussi la réception de Sochaux, 3e, ils voudront éviter de laisser filer le bon wagon.

