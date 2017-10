- EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match Brest - Auxerre

C'est le retour de la Ligue 2 ce vendredi soir. Brest reçoit l'AJ Auxerre au stade Francis Le Blé. Match à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel.

Objectif : rester sur le podium et poursuivre cette dynamique de huit matches sans défaite en championnat pour le SB 29. En face, Auxerre reste sur trois victoires de rang et viendra avec des ambitions dans le Finistère. Côté brestois, Castelletto, Grougi et Sissoko sont suspendus. Faussurier et Zakaria Diallo sont là. Rendez-vous dès 20 heures pour suivre le match en direct, en cliquant sur le player ci-dessous.