- EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match Brest - Orléans

Après la lourde défaite concédée à Nîmes la semaine dernière (4-0), les Brestois retrouvent le stade Francis Le Blé ce vendredi soir. Les hommes de Jean-Marc Furlan reçoivent Orléans pour le compte de la 13e journée de Ligue 2.

Un match à gagner. Pour rebondir déjà, après la claque reçue à Nîmes alors que le SB29 restait sur neuf matches consécutifs sans défaite. Et aussi pour faire plaisir à des supporters qui n'ont pas vu de victoire à Le Blé depuis la mi-septembre. Les Brestois restent sur deux nuls à la maison contre le Paris FC et Auxerre. En face, Orléans n'est pas en grande forme non plus et vient de prendre un point lors des cinq dernières journées. Brest-Orléans, match à vivre en direct sur France Bleu Breizh Izel dès 20 heures en cliquant sur le player ci-dessous.

La 13e journée de Ligue 2

Le classement