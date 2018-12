Ligue 2 : La Berrichonne s'incline au Havre 2 buts à 1 alors qu'elle tenait le point du match nul !

Châteauroux, France

Pour la 17e journée du championnat de Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux se déplaçait ce mardi soir sur la pelouse du Havre AC. Et il aura fallu attendre les dernières minutes de la première période pour voir la Berri se réveiller. Ce sont les Havrais qui ont ouvert la marque à la 19e minute grâce à un but de l'avant centre zimbabwéen Tino Kadewere, titulaire pour la première fois cette saison. La Berri a ensuite conjugué maladresses et imprécision malgré quelques furtifs sursauts de lucidité.

A l'approche de la mi-temps, Châteauroux montre un autre visage en devenant plus constructive et agressive. Et ça va payer cash ! A un peu plus d'une minute de la fin du match, Opa Sanganté inscrit un but magnifique, en pleine lucarne sur une passe tout autant inspirée, d'Abdoulaye Sissako. Un but partout, ce sera le score à la pause face au Havre, qui avant de rentrer aux vestiaires, prenait un coup sur la tête.

A la reprise, les havrais, assommés mais pas K.O poussent mais les castelroussins résisteront et feront même mieux en inscrivant un deuxième but mais celui-ci sera refusé pour une position de hors jeu. Le Havre tente de garder le cap, s'accroche et réussit grâce à Zinedine Ferrat à prendre l'avantage à la 85e minute grâce à un beau mouvement collectif. Une absence de lucidité pendant quelques secondes et la Berri repart de Normandie avec dans la musette, une défaite et des regrets alors que les castelroussins avaient fait le plus dur en revenant au score. La Berri reste à la 12e place du classement...mais prend du volume match après match...la saison est encore longue !

La meilleure de ligue 2 : la pelouse de la Berri... © Radio France - Régis HERVE

