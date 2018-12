La Berri s'impose chez elle dans la douleur 1 à 0 et enfonce un peu plus Sochaux

Face au 18ème de la ligue 2, Sochaux, les footballeurs de la Berri n'ont pas réalisé un grand match c'est une évidence mais ce qui est certain c'est qu'a l'issue de cette 16ème journée, ils comptent 21 points. Les joueurs de Nicolas Usaï viennent de signer en plus leur 2ème victoire de suite.

La Berri ne s'était plus imposée chez elle depuis le 21 Septembre dernier

Châteauroux, France

Le milieu de terrain Castelroussin Abdoulaye Sissako se souviendra longtemps de ce vendredi 30 novembre 2018. Ce jour là et à 21 ans ce joueur formé à l'AJ Auxerre a inscrit son premier but en tant que joueur professionnel avec Châteauroux à la 54ème minute sur une action bien construite alors qu'il y en a eu peu dans le match. " Je n'ai pensé à rien de particulier mais tout de même à Alexandre Rainaud qui était sur le banc des remplaçants. Avant le match il m'avait dit Abdou tu vas marquer j'en suis sur je le sens. Après mon but je suis allé lui sauter dans les bras pour lui dire qu'il avait raison.

Ce Berri Sochaux n'a pas été le plus beau match de la saison a reconnu l'entraîneur des "bleu et rouge" Nicolas Usaï à l'issue du match mais peu importe les trois points de la victoire permettent aux Castelroussins de compter 21 points à l'issue de la 16ème journée de Ligue 2.

Les Berrichons gagnent du même coup une place au classement (12ème) après ce deuxième succès consécutif. Maintenant, ils se déplacent au Havre avec la ferme intention de ramener au minimum un point voir plus car ces derniers temps, ils se sont imposés qui plus est à l'extérieur face à des équipes du haut de tableau comme Niort ou encore Lens donc tout est permis...

La meilleure de ligue 2 : la pelouse de la Berri... © Radio France - Régis HERVE

