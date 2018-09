Grâce aux commentaires de Sylvain Rogie de France Bleu Berry, suivez en direct le match entre la Berrichonne et Béziers : coup d'envoi à à 20h. Retrouvez également les scores des autres rencontres en live, les résultats et le classement du championnat.

Châteauroux, France

Pour la 8e journée du championnat de Ligue 2, la Berrichonne reçoit le promu Béziers. Le coup d'envoi sera donné par une vache limousine et son éleveur dans le cadre du Concours National Limousin qui a lieu à Châteauroux jusqu'à dimanche. Le match est à 20h et est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez ici l'évolution du score en temps réel, les résultats de tous les matches de Ligue 2 de ce vendredi, ainsi que le classement.

