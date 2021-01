EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot à Amiens

Ce samedi 30 janvier, pour la 22e journée de Ligue 2, Châteauroux se déplace à Amiens, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry, et retrouvez les scores en live, les résultats et le classement du championnat.

Après un mois et cinq défaites de suite, la Berrichonne de Châteauroux a stoppé l’hémorragie samedi dernier avec un nul contre Valenciennes à domicile. L'heure est à la confirmation ce samedi avec un déplacement à Amiens, pour le compte de la 22e journée de Ligue 2. Châteauroux est lanterne rouge du championnat, avec seulement 14 points au compteur, alors qu'Amiens est dans le ventre mou du classement, 9e et un bilan totalement équilibré de sept victoires, sept nuls et sept défaites. Coup d'envoi du match à 19h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez ici l'évolution du score en temps réel, les résultats de tous les matches de Ligue 2 de cette journée, ainsi que le classement.

