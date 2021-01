EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot à l'AJ Auxerre

Ce samedi 16 janvier la Berrichonne de Châteauroux se déplace à l'AJ Auxerre, 20e journée de Ligue 2. Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez les scores en live, les résultats et le classement du championnat.

Ce samedi marque le début des matches retour du championnat de Ligue 2 de football. La Berrichonne de Châteauroux se déplace à l'AJ Auxerre ce samedi 16 janvier. Un duel des extrêmes à la vue du classement, puisque la Berri est lanterne rouge avec seulement 13 points en 19 matches, alors que l'AJA pointe à la 5e place, à la lutte pour la montée, et qui n'a perdu que quatre fois depuis le début de la saison.

La Berri a vécu un début d'année mouvementé à la tête de l'équipe avec l'arrivée de Benoît Cauet comme nouvel entraîneur, précédé fin décembre du retour de Jérôme Leroy comme directeur sportif. Avec seulement trois victoires et douze défaites au compteur, la Berri n'a plus le choix, il faut glaner les trois points, ce qu'elle n'a plus fait depuis un succès le 21 novembre à domicile face à Sochaux.

AJ Auxerre-Châteauroux, coup d'envoi du match à 19h, suivez la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry dès 18h45. Retrouvez ici l'évolution du score en temps réel, les résultats de tous les matches de Ligue 2 de cette journée, ainsi que le classement.

