EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot à Niort

Ce vendredi 5 février, pour la 24e journée de Ligue 2, Châteauroux se déplace à Niort, encore un match capital dans la course au maintien. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez aussi les scores en live, les résultats et le classement du championnat.