EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot à Toulouse

Ce samedi 17 avril, la Berrichonne de Châteauroux se déplace à Toulouse, 33e match de la saison de Ligue 2. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry.

Le maintien en Ligue 2 est toujours mathématiquement possible pour la Berrichonne de Châteauroux, mais la défaite de samedi dernier face à Dunkerque à domicile a sans doute scellé le sort du club berrichon. La Berri, lanterne rouge, se déplace à Toulouse ce samedi 17 avril pour le compte de la 33e journée de championnat, une équipe deuxième du championnat et à la lutte pour la montée. Le coup d'envoi est à 20h, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez ici aussi l'évolution du score en temps réel, les résultats de tous les matches de Ligue 2 de cette journée, ainsi que le classement.

