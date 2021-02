EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot au Paris FC

Pour la 26e journée du championnat de Ligue 2, la Berrichonne Foot se déplace au Paris FC ce samedi 20 février. Coup d'envoi du match à 18h, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. A suivre aussi en temps réel les résultats de tous les matches de Ligue 2 de cette journée, ainsi que le classement.

Écoutez le match sur France Bleu Berry

Sur le papier, le match semble déséquilibré entre le Paris FC, 6e de Ligue 2, et la Berrichonne de Châteauroux, lanterne rouge et qui reste sur une défaite à domicile face au Havre. Mais les franciliens ne sont pas au mieux depuis un mois. Ils n'ont plus gagné depuis six rencontres et sont désormais décrochés de la course à l'accession à la Ligue 1. La Berrichonne est, elle, à cinq points de la place de barragiste et six du maintien, alors qu'il reste encore 13 matches à disputer avant la fin de la saison.

Les résultats et le classement de Ligue 2 en temps réel