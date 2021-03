EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match de la Berrichonne Foot face à Caen

Ce samedi 20 mars, la Berrichonne de Châteauroux reçoit le Stade Malherbes de Caen pour la 30e journée de Ligue 2. La Berri doit gagner pour continuer à rêver au maintien. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry.

Pour la 30e journée de Ligue 2, la Berrichonne de Châteauroux accueille le Stade Malherbes de Caen ce samedi 20 mars. Coup d'envoi du match à 20h. La Berri est scotchée à la dernière place du championnat avec désormais 9 points de retard sur le barragiste et 10 sur le premier non-relégable. La situation devient critique à neuf matches de la fin de la saison. Les Normands sont eux à la dérive avec une 14e place loin des espoirs de montée et surtout une triste série de trois défaites d'affilée. Châteauroux-Caen, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Berry. Retrouvez ici aussi l'évolution du score en temps réel, les résultats de tous les matches de Ligue 2 de cette journée, ainsi que le classement.

