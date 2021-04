EN DIRECT - Ligue 2 : suivez le match du Clermont Foot face au Havre

Ce samedi 17 avril, à 15h, le Clermont Foot 63 accueille Le Havre pour la 33e journée de Ligue 2. Une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Après deux défaites et un nul lors des trois derniers matches, le Clermont Foot a quitté le podium de la Ligue 2.

Dans la course à l'accession à la Ligue 1, le Clermont Foot 63 a repris la main à l'issue de son match de mercredi face à Amiens. Grâce à sa victoire 3-0, les clermontois ont récupéré la 2e place de la Ligue 2 synonyme de montée. Une victoire importante après une très mauvaise série de deux défaites et un nul en trois rencontres. Pour la 33e journée de Ligue 2, les joueurs du Clermont Foot 63 doivent confirmer ce regain de forme. Ils reçoivent Le Havre ce samedi 17 avril. Coup d'envoi du match à 15h, une rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Ecoutez la rencontre sur France Bleu Pays d'Auvergne

Résultats et classement de la Ligue 2 en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de du Clermont Foot sur francebleu.fr