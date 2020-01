EN DIRECT – Ligue 2 : suivez Lens-Clermont sur France Bleu Nord

Lens, France

Première de l'année à domicile. Après son nul à Guingamp samedi 18 janvier, Le Racing reçoit Clermont ce samedi pour la 21e journée de Ligue 2. Deuxième au classement, Lens tentera de recoller au leader Lorient mais surtout de poursuivre son incroyable série à domicile. Les Sang et Or n'ont plus perdu à Bollaert depuis le mois d’août. Coup d'envoi du match à 15 heures à vivre en intégralité sur France Bleu Nord. À noter le retour du défenseur Steven Fortes dans le groupe lensois.

Début d'une grosse série

La réception de Clermont marque le début d'une série de matchs délicats pour Lens. Les footballeurs Artésiens se déplaceront ensuite au Havre avant d'affronter Troyes à Bollaert, deux candidats à la montée.

