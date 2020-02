EN DIRECT – Ligue 2 : suivez Lens-Grenoble sur France Bleu Nord

Lens, France

Une nouvelle fois à Bollaert. Deuxième réception de suite pour le Racing ce lundi soir face à Grenoble en clôture de la 24e journée de Ligue 2. Les footballeurs Sang et Or ont une belle occasion de recoller à deux points du leader lorentais qui s'est incliné ce week-end. L'entraîneur Philippe Montanier sera toujours privé du défenseur Jonathan Gradit et du milieu de terrain Manu Perez. Coup d'envoi de Lens-Grenoble à 20h45 à suivre en intégralité sur France Bleu Nord.

