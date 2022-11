EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Nîmes - Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

La série girondine commence à ressembler à quelque chose. Treize points qui ont permis à Bordeaux de s'emparer de la tête du classement. Si les Girondins la poursuivent au-delà du déplacement à Nîmes et de la réception de Pau, ils pourront alors partir en vacances avec la satisfaction du devoir accompli et préparer une reprise qui s'annonce musclée contre Le Havre, Sochaux, Caen et Amiens, concurrents directs à la montée.

D'ici là, il va falloir faire un résultat ce samedi (15h) à Nîmes en ouverture de la 14ème journée pour mettre la pression sur les autres prétendants. Les Gardois sont avant-derniers du classement et ont déjà un besoin urgent de points.

Le match s'annonce donc engagé et les Bordelais devront à nouveau être solides défensivement pour imiter Caen et le Paris FC qui étaient repartis avec la victoire du stade des Costières.

Nîmes-Bordeaux, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 14h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

