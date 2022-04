DIRECT - Ligue 2 : vivez le match du Pau FC contre Sochaux en intégralité

Pour la 35e journée de Ligue 2, le Pau FC reçoit Sochaux. Un gros morceaux, prétendant à la montée en Ligue 1, alors que les Palois patinent depuis trois rencontres et sont sortis de la première moitié du classement. Réaction obligatoire ce soir au Nouste Camp après le revers 3-0 contre Guingamp.

Se ressaisir pour ne pas tout gâcher. Ce soir face à Sochaux, le Pau FC doit rompre avec sa série de trois défaites consécutives pour tenter de retrouver la première moitié du classement, et valider sa progression par rapport à la saison dernière. Avec neuf buts encaissés sur les trois dernières rencontres, les hommes de Didier Tholot vont aussi devoir se montrer plus entreprenants, sous peine de subir la loi des Sochaliens, 5e, prétendants plus que sérieux à la montée en Ligue 1.

À quatre journées de la fin de la saison régulière, de retour dans leur jardin, les Palois vont aussi devoir faire oublier le cinglant 4-1 encaissé au Nouste Camp contre Auxerre lors de la 33e journée de Ligue 2. En cas de victoire, Pau pourrait même revenir à hauteur du 9e, Niort, qui se déplace chez le leader toulousain. Autres adversaires directs de Pau dans la lutte pour la première partie de tableau, Nîmes (10e) reçoit Rodez (17e) , Amiens (11e) se déplace à Dunkerque (19e) et Dijon (12e) reçoit Guingamp (7e).

Rencontre à suivre à partir de 21h en direct sur France Bleu Béarn Bigorre