EN DIRECT - Ligue 2 : Sochaux veut sa première victoire de l'année contre Clermont

Le FC Sochaux-Montbéliard n'a toujours pas marqué ni gagné en 2019. Face à Clermont, 5ème et prétendant à la montée, le FCSM, 17ème, compte sur ses recrues hivernales pour repartir de l'avant. Suivez la rencontre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard

Face à Clermont, Olivier Verdon et les Sochaliens veulent enfin marquer et gagner en 2019

Sochaux, France

Un mois de janvier à oublier, et un mois de février pour se relancer. Le FC Sochaux-Montbéliard est bien conscient de l'enjeu de cette 22ème journée de Ligue 2 avec la réception ce vendredi soir du Clermont Foot au stade Bonal. Le coup d'envoi est à 20h, et la rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Les jaune et bleu, 17èmes, ont besoin d'un premier succès en 2019 pour reprendre leurs distances sur leurs poursuivants dans la course au maintien. Clermont, 5ème, vient lui pour rester invaincu un 6ème match de rang, et rester à la lutte pour la montée en Ligue 1.

Marquer et Gagner

Voilà le double objectif du FC Sochaux Montbéliard ce soir à domicile contre Clermont. Depuis le début de l'année, le FCSM n'a inscrit aucun but et attend toujours sa première victoire, la dernière en date remonte au 22 décembre 2018 face à Lorient à Bonal (1-0). Au classement, le FCSM, 17ème, reste sous la menace des relégables (Béziers, Nancy, et le Red Star). Il est temps de repartir de l'avant face aux Auvergnats. Mais ça va être compliqué, les Clermontois sont 5èmes, invaincus depuis deux mois et n'ont jamais perdu contre les 5 équipes du bas de tableau (dont Sochaux, battu 1-0 à l'aller au stade Gabriel Montpied)

Mollo dans le groupe

Sochaux pourra compter sur trois de ses six recrues du mercato d'hiver conclu hier par l'arrivée de Franck Etoundi, attaquant camerounais de 28 ans, révélé en Suisse et qui évoluait en division 2 turque la saison passée.

🚨📝 Franck Etoundi s'est engagé avec le FCSM jusqu'à la fin de la saison. L'avant-centre international camerounais de 28 ans s'est révélé en Suisse avant de rallier la Turquie. #mercato#Only90

▶️ https://t.co/dz41clZ9ggpic.twitter.com/1LgF0diwwK — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) January 31, 2019

Ce dernier ne sera pas qualifié administrativement pour ce match face à Clermont, tout comme Christopher Rocchia, le latéral gauche prêté par l'OM. En revanche, Yohan Mollo est dans le groupe. Le milieu offensif est accompagné de Cyrille Bayala et Hamza Sakhi qui ont fait leur début en jaune et bleu à Brest samedi dernier.

Avec ses recrues, Sochaux doit passer un cap. Et gagner ce soir pour prendre enfin un nouveau départ vers le maintien.

👥 Pour affronter le @ClermontFoot ce vendredi à 20h, Omar Daf peut compter sur Yohan Mollo, qualifié administrativement et retenu comme deux des autres recrues hivernales.

📋 Retrouvez les 19 joueurs sochaliens pour #FCSMCF63 ⤵️https://t.co/WoSX07OigY — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) January 31, 2019

