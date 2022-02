EN DIRECT - Ligue 2 : suivez TFC-Le Havre sur France Bleu Occitanie

Rasmus Nicolaisen et les Toulousains reçoivent Le Havre ce lundi.

Le TFC vise ce lundi soir un troisième succès consécutif en Ligue 2 pour assoir un peu plus sa domination au classement. Les hommes de Philippe Montanier peuvent prendre trois points d'avance sur le Paris FC et six sur le troisième l'AC Ajaccio.

