EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Toulouse-Sochaux sur France Bleu Occitanie

Enfin la bonne ? Le TFC a entamé de la pire des manières sa saison de Ligue 2 avec deux défaites face à Dunkerque et à Grenoble. Les hommes de Patrice Garande reçoivent Sochaux ce lundi soir au Stadium, un club qui a gagné ses deux premiers matches de la saison.

Sangaré absent, Healey et Dejaegere dans le groupe

Pour ce troisième rendez-vous du championnat, les deux recrues Rhys Healey et Brecht Dejaegere font leur apparition pour la première fois dans le groupe retenu par Patrice Garande. Ibrahim Sangaré n'est pas là (malade), Ngoumou non plus (blessé).

LA STAT > Toulouse n'a plus gagné un match à domicile depuis le 19 octobre 2019 (face à Lille, 2-1). Depuis, les Violets ont enchaîné neuf défaites au Stadium.

LA DECLA DE BRANCO VAN DEN BOOMEN > "Bien sûr que nous devons avoir l'ambition de remonter en Ligue 1 mais en premier lieu il faut changer l'état d'esprit. Avoir de meilleures sensations sur le terrain, c'est pour cela que l'on travaille tous les jours. Il faut qu'à l'entraînement on ne pense qu'à gagner. C'est trop facile de dire que l'on va remonter. Premièrement, il faut gagner des matches, on doit construire une forte équipe et ensuite on aura l'ambition de monter."

Le match en direct

Rendez-vous dès 20h15 sur France Bleu Occitanie pour l'avant-match. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité. A la radio ou en cliquant sur le player ci-dessous.