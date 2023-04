EN DIRECT - Ligue 2 : suivez Valenciennes - Girondins de Bordeaux sur France Bleu Gironde

Il reste six journées de championnat et chaque faux pas risque de coûter cher. Ce lundi, en match décalé de la 32ème journée, les Bordelais n'ont pas tremblé face à Grenoble (3-0) et ont récupéré la deuxième place.

Ce samedi, Bordeaux et Metz jouent à la même heure. Les Grenats évolueront à domicile face au Paris FC, 9ème, qui n'a plus rien à craindre ni à espérer. Les Girondins joueront au stade Nungesser face à Valenciennes, 15ème, qui ne compte que trois points d'avance sur la zone rouge mais qui vient de se donner un peu d'air en l'emportant à Amiens (0-2).

Pour le voyage dans le Nord, Bordeaux sera privé de Issouf Sissokho (quadriceps) et Clément Michelin (protocole commotion). Ainsi que de son gardien Gaëtan Poussin qui purgera son deuxième et dernier match de suspension.

Valenciennes - Girondins de Bordeaux, un match à vivre sur France Bleu Gironde et francebleu.fr ce samedi à partir de 18h30 avec Clément Carpentier et Yon Ecenarro.

