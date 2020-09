EN DIRECT / Ligue 2 : vivez le match Ajaccio-Sochaux

Sochaux est invaincu cette saison et compte bien le rester au terme de la 5ème journée de Ligue 2 qui voit le FCSM se déplacer ce samedi sur la pelouse de l'AC Ajaccio. Les jaune et bleu, 5èmes au classement, s'attendent à une chaude réception sur l'île de beauté. Les Ajacciens, bons derniers avec aucun succès et aucun but marqué en 3 rencontres, sont déjà dos au mur. Le duel promet d'être corsé.

Le coup d'envoi est à 19h.

Rendez-vous dès 18H45 dans l'avant-match pour vivre toute la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard