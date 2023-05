EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Amiens-Sochaux

Stop ou encore ? Sochaux file un mauvais coton en cette fin de saison. 5ème, et irrémédiablement distancé dans la course à la montée, le FCSM doit éviter une quatrième défaite consécutive lors de son déplacement ce samedi à Amiens, 13ème et à un succès du maintien, à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 2.

Coup d'envoi à 19h au stade de la Licorne.

Vivez le match Amiens-Sochaux en direct et en intégralité dès 18h45 avec Hervé Blanchard au micro.

