EN DIRECT - Ligue 2 : vivez le match Annecy-Sochaux

Retour à la Ligue 2 ce samedi pour le FC Sochaux Montbéliard. Après l'intermède coupe de France du weekend dernier, le championnat reprend ses droits ce soir pour les Jaune et Bleu avec un déplacement à Annecy à l'occasion de la 14ème journée de championnat.

Le FCSM va y défendre sa 3ème place, et même tenter de revenir sur le leader, Bordeaux. Mais après deux matchs nuls d'affilée (Metz et Quevilly), l'équipe d'Olivier Guégan est à la recherche d'un nouvel élan. Cela passe par une performance en Haute-Savoie. Mais le voyage n'a rien de touristique, Annecy est 16ème et se bat pour son maintien en Ligue 2.

Coup d'envoi à 19h.

On se retrouve dès 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard avec les commentaires de François Ventéjou depuis le Parc des Sports.

