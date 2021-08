EN DIRECT - Ligue 2 : Vivez le match Caen-Sochaux

En déplacement à Caen, les Jaunes et Bleus veulent continuer comme lors des deux premières journées : en étant ambitieux. Après une belle victoire en ouverture (3-1 à Dijon), suivie d'une prestation prometteuse mais non concluante (défaite 0-2 à domicile face au Havre), les hommes d'Omar Daf veulent garder le bon et éliminer le mauvais de ce début de saison.

De son côté, Caen fait un début de saison canon : deux victoires, cinq buts marqués, aucun encaissé. Les Normands sont leaders, à égalité avec le Paris FC.

Suivez le match sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 14h45 avec les commentaires d'Esteban Pinel. Coup d'envoi à 15h.